ЕС планирует предоставить Украине 1,5 триллиона евро, Венгрия этого не допустит, - Орбан

Также политик обещает не допустить вступления Украины в ЕС.

Европейский Союз планирует предоставить Украине 1,5 трлн евро и принять Украину в ЕС уже через год, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В общении с журналистами в Брюсселе Орбан довольно эмоционально отреагировал на критику его президентом Украины Владимиром Зеленским, который сказал, что "Виктор заслуживает пощечину" за лоббирование интересов Кремля в Европе.

Орбан подчеркнул, что ЕС планирует предоставить Украине €800 млрд помощи и плюс еще €700 в течение 10 лет, а также обеспечить членство Украины в Евросоюзе уже в 2027 году.

"И Венгрия против этого. Думаю, в следующие сто лет в Венгрии не будет парламента, который будет голосовать за вступление украинцев в ЕС", - сказал обиженный премьер Венгрии.

Также Орбан говорит, что Украина будет вмешиваться в венгерские выборы, чтобы премьером стал проукраинский кандидат.

"Украинцы считают, что единственный способ устранить это препятствие, по имени Венгрия - это иметь проукраинское правительство, и они над этим работают. Должны признать, что украинцы будут активными участниками венгерской кампании", - отметил он.

Кроме того, на своей странице в Facebook Орбан эмоционально заявил, что Зеленский "сошел с рельсов", а Венгрия не даст денег Украине:

"Вчера в Давосе президент Зеленский окончательно сошел с рельсов. В своей речи он разгромил всех европейских лидеров в целом. Ему не хватает помощи Украине, оружия и европейской "решимости".

Ответ из Брюсселя не заставил себя долго ждать. Прошлой ночью Урсула фон дер Ляйен (президент Европейской комиссии - УНИАН) представила дорожную карту "развития Украины". В ней руководство ЕС приняло все украинские требования: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС до 2027 года и дополнительные субсидии до 2040 года.

"Вот к чему мы пришли. Пока президент Зеленский у власти, Брюссель выполняет его приказы как солдат. Но мы скажем свое слово. Мы готовим национальную петицию, в которой будет сказано: Мы не будем платить!" - добавил Орбан.

Почему Орбан обиделся на Зеленского

Как сообщал УНИАН, вчера, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины резко высказался в адрес премьера Венгрии за его адвокатство интересов Кремля в Европе.

"Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и в то же время продает европейские интересы, заслуживает пощечину", - сказал он во время выступления в Давосе, при этом не называя фамилию Орбана.

Также украинский президент отметил, что если Орбан чувствует себя комфортно в Москве, то это "не означает, что мы должны позволить европейским столицам превратиться в маленькие Москвы".

Сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на антиукраинские заявления Орбана:

"Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет".

