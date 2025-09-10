Вероятно, Польша впервые сбивает российские "Шахеды" в своем небе, залетевшие с территории Украины.

В ночь на среду, 10 сентября Россия осуществляет очередные массированные удары по объектам, расположенным на территории Украины. С целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства Командующий Оперативного командования Вооруженных Сил Республики Польша запустил все необходимые процедуры, говорится в сообщении оперативного командования Польши в соцсети Х.

"В нашем воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности", - говорится в сообщении.

Также в Польше добавили, что эти действия несут превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне риска.

Видео дня

"Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - добавило оперативное командование Польши.

Согласно данным мониторинговых сайтов, в Польше также закрыли аэропорт "Жешув" из-за "военной активности". Известно, что в городе действует хаб, через который осуществляется обеспечение украинской армии западным вооружением.

Также по предварительной информации, в небе Польши может находиться около 10 вражеских БПЛА.

Как сообщают в соцсетях, в Люблине также закрыто воздушное пространство над аэропортом Люблина - гражданские самолеты облетают его стороной. В сети есть видео, как в городе слышно, вероятно, работу ПВО.

Польша и Украина: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Министров Польши одобрил новый законопроект, который должен урегулировать вопрос поддержки иностранцев, в частности, украинцев. Речь идет о выплатах иностранцам в рамках таких социальных программ как "800+", "Добрый старт" и "Активные родители". Министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский пояснил, что одобренный Советом министров законопроект - это ответ на вето президента Польши Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев, находящихся в Польше.

Также мы писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна стала членом элитного клуба из 20 стран мира с экономикой в триллион долларов. Он добавил, что экономический рост страны опережает крупные государства. Указывается, что валовой внутренний продукт Польши вырос на 3,4% во втором квартале этого года, что обеспечило ей место среди самых быстрорастущих экономик Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: