Президент Польши отреагировал на налет российских дронов

По подсчетам польских военных, всего границу пересекло около десятка российских беспилотников.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

В социальной сети Х Навроцкий заявил, что постоянно контактирует с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

"Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества", - заявил Навроцкий.

Атака России на Польшу 10 сентября - что известно

Напомним, что в ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что военные ночью сбивали объекты, которые нарушили воздушное пространство страны. При этом он не стал указывать, что польское воздушное пространство пересекали именно российские беспилотники.

Впрочем, уже вскоре Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что воздушное пространство страны нарушили именно российские беспилотники.

"Это акт агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности наших граждан", - говорится в заявлении.

Из-за вторжения в воздушное пространство Польши российских дронов в 10 воеводствах объявили ускоренный вызов резервистов в территориальную оборону.

