Над Польшей сбили все российские дроны: помогала авиация НАТО

Варшава предупредила об опасности обломков и призвала граждан сообщать о подозрительных объектах.

Польша завершила воздушную операцию после вторжения российских дронов. Граждан призвали не трогать обломки сбитых объектов.

Как говорится в заявлении командования ВС Польши в соцсети Х, продолжается поиск и установление мест падения объектов, которые пересекли воздушное пространство страны.

Власти призвали граждан в случае обнаружения обломков неизвестных объектов не приближаться к ним, не касаться и не перемещать, поскольку они могут представлять опасность. О таких находках нужно сообщать по номеру экстренной помощи 112 или в ближайшее отделение полиции.

В Министерстве обороны Польши поблагодарили Королевские ВВС Нидерландов и силы НАТО за поддержку. В частности, истребители F-35 помогли обеспечить безопасность польского неба во время инцидента.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля вернулись к стандартному режиму работы.

Польское войско заявляет, что продолжает внимательно следить за событиями в Украине и находится в полной готовности гарантировать безопасность воздушного пространства Польши.

Атака РФ на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.

Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Россия намеренно и продуманно атаковала дронами Польшу. Это был "тест на систему возможных ответов Запада" на такие акты агрессии со стороны Кремля, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

