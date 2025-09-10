Над Польшей сбили все российские дроны: помогала авиация НАТО

Польша завершила воздушную операцию после вторжения российских дронов. Граждан призвали не трогать обломки сбитых объектов.
Как говорится в заявлении командования ВС Польши в соцсети Х, продолжается поиск и установление мест падения объектов, которые пересекли воздушное пространство страны.
Власти призвали граждан в случае обнаружения обломков неизвестных объектов не приближаться к ним, не касаться и не перемещать, поскольку они могут представлять опасность. О таких находках нужно сообщать по номеру экстренной помощи 112 или в ближайшее отделение полиции.
В Министерстве обороны Польши поблагодарили Королевские ВВС Нидерландов и силы НАТО за поддержку. В частности, истребители F-35 помогли обеспечить безопасность польского неба во время инцидента.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного контроля вернулись к стандартному режиму работы.
Польское войско заявляет, что продолжает внимательно следить за событиями в Украине и находится в полной готовности гарантировать безопасность воздушного пространства Польши.
Атака РФ на Польшу
В ночь на 10 сентября Польша привела ПВО и авиацию в состояние наивысшей готовности на фоне массированной российской атаки на Украину. Часть ударных дронов пересекла границу.
Воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Россия намеренно и продуманно атаковала дронами Польшу. Это был "тест на систему возможных ответов Запада" на такие акты агрессии со стороны Кремля, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.