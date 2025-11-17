Отмечается, что секретарь СНБО находится в Соединенных Штатах в официальной командировке.

В сети распространилась информация о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров якобы выехал из страны и отказывается возвращаться в Украину. Эти сообщения не соответствуют действительности, заявили в Центре противодействия дезинформации.

"Секретарь СНБО находится в запланированной официальной командировке. На сегодня он работает в Соединенных Штатах Америки, где проводит ряд рабочих консультаций и встреч, направленных на усиление международной поддержки Украины", – говорится в заявлении.

В ЦПД отмечают, что Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства и выполняет все поставленные задачи. Он продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики.

Кроме того, в Центре просят не распространять непроверенные сообщения, которые "вводят общество в заблуждение" и работают в интересах информационных операций против Украины.

Что предшествовало

Ресурс Clash Report сообщил, что Рустем Умевов якобы отказался возвращаться в Украину из Турции, о чем лично сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Впоследствии ресурс это заявление опроверг.

"Источники, которые пообщались с Clash Report, утверждают, что утверждение о том, что Рустем Умеров не планирует возвращаться в Украину, не соответствует действительности. По словам лиц, которые непосредственно контактируют с Умеровым, он действительно вернется", – сказано в сообщении.

Ранее журналистка Татьяна Николаенко подтвердила информацию о том, что украинский бизнесмен Тимур Миндич, которому ранее НАБУ объявило о подозрении, оказывал давление на бывшего министра обороны Рустема Умерова по закупке израильских бронежилетов.

В январе 2025 года НАБУ также было начало уголовное производство против тогда министра обороны Украины Рустема Умерова из-за возможного злоупотребления властью. СМИ тогда отмечали, что причиной этому стал отказ продлить контракт с главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой и отзыв двух членов Наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

