Журналистка Татьяна Николаенко подтвердила информацию о том, что украинский бизнесмен Тимур Миндич, которому ранее НАБУ объявило о подозрении, давил на бывшего министра обороны Рустема Умерова по закупке израильских бронежилетов.

По ее словам, зимой Государственный оператор тыла (ДОТ) объявил тендер на закупку 75 тысяч бронежилетов на общую сумму 1,6 млрд грн. Его выиграла неизвестная компания "Фортеця защиты", которая предложила самую низкую цену.

"То, что ее не законтрактовали, лишь дело случая - у компании не нашлось лицензии на продажу. Зато такие лицензии были у украинских производителей. И вместо поддержать украинского производителя, ДОТ отменил торги - потому что выбрал не интересы украинского производителя, а конкретного Миндича", - пояснила Николаенко.

Она добавила, что через месяц был объявлен новый тендер на 200 млн грн. И его выиграла другая неизвестная компания, которую выкупили за два дня до тендера. По словам журналистки, эта компания представила такой же образец бронежилета, который ранее предоставляла "Фортеця защиты".

"Что было дальше? Ну конечно же. Компания провалила первые очереди поставок, в Украину приехали не израильские броники, а китайское говно - которое простреливалось и было косо пошито. И каждое совещание с ДОТ я лаяла, то когда же они разорвут этот контракт. ДОТ делал каменное лицо. Они зубами держались и не разрывали. Теперь понятно почему. Целый бывший министр обороны не смел игнорировать Миндича", - добавила Николаенко.

По ее словам, контракт в конце концов разорвали, однако это произошло в последний день. Также государство не заплатило деньги за эти бронежилеты.

"Кейс с бронежилетами стал едва ли не ключевым элементом исследования Независимой антикоррупционной комиссии NAKO относительно коррупционных рисков в закупках вещевого имущества.

Там еще много такого же скучного, не об именах. Но теперь вы будете знать, что придовбавшись как раз к скучному, и можно выиграть", - сказала Николаенко.

Срыв поставок бронежилетов в Украину: что известно

Ранее журналистка Татьяна Николаенко сообщала, что долгое время лидером рынка бронежилетов в Украине выступала компания "ТЕМП-3000". Компания имела самую низкую цену, что позволяло ей выигрывать в тендерах. Однако в декабре 2024 года на рынке появилась компания "Фортеця защиты", с уставным капиталом 500 грн, которая предложила самую низкую цену. По данным журналистки, компания выступала дистрибьютором израильской компании "Masada Armour Soy", с которой заключила договор в октябре 2024 года.

После проверки оказалось, что компания не предоставила необходимой лицензии на производство средств индивидуальной защиты, из-за чего ДОТ отменили торги. Из-за этого украинская армия недополучила критически важные средства защиты. Если в начале 2024 года потребность составляла 80 тысяч бронежилетов, то в начале 2025-го она выросла до 150 тысяч. В то же время 3 миллиарда гривен, выделенные на их закупку, остались неосвоенными.

Также в январе 2025 года НАБУ возбудило уголовное производство против министра обороны Украины Рустема Умерова из-за возможного злоупотребления властью. СМИ тогда отмечали, что причиной тому стал отказ продлить контракт с главой Агентства оборонных закупок (АОЗ) Мариной Безруковой и отзыв двух членов Наблюдательного совета АОЗ Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

