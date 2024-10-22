Римский статут в Украине: президент подписал второй необходимый закон

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал второй закон, который необходим для внедрения в Украине действия Римского статута.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины, закон был возвращен с подписью от президента сегодня, 22 октября.

Речь идет о Законе о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему.

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Согласно тексту закона, подписанному перед Зеленским главой ВР, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Ратификация Римского статута в Украине

Как сообщал УНИАН, 21 августа парламент ратифицировал Римский статут МУС и поправок к нему, а 24 августа президент подписал соответствующий закон.

Часть украинских военных выступала против любого присоединения к договору этого суда из-за опасений, что сама станет объектом преследования в связи с войной, развязанной Россией с 2014 года.

Вместе с тем документ в парламенте был принят именно с оговоркой, что возможность каких-либо преследований для наших военных откладывается на следующие семь лет.

Вступление в силу этого закона зависело также от другого - предполагалось, что он вступает в силу одновременно с законом о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, связанных с Уставом.

Как объяснял глава Комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко, в этом втором законопроекте речь идет об имплементации норм международного договора в национальное законодательство. Речь идет, в частности о терминологии.

Так, 9 октября Верховная Рада приняла президентский законопроект, которым вносятся изменения в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута (№11484). Согласно закону, командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали.

Среди прочего, Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями, определяющими уголовную ответственность за преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, в частности за преступления против человечности.

Кроме того, законом предусмотрено наказание за геноцид, в частности за причинение психического расстройства с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

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