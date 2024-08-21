Римский статут: в Раде объяснили, как он поможет Украине, и какие риски представляет

Сейчас закон о ратификации Устава еще не вступает в силу, ведь зависит от принятия еще одного закона.

Украина стала 125-м государством-членом Международного уголовного суда (МУС), основанного в Гааге в 2002 году. Президент Владимир Зеленский 15 августа подал в Раду законопроект о ратификации Римского договора, основополагающего текста юрисдикции, созданной в 1998 году для преследования виновных в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и агрессии. Ратификация документа была одним из обязательств Украины для будущего вступления в ЕС.

До последнего времени часть украинских военных выступала против любого присоединения к договору этого суда из-за опасений, что сама станет объектом преследования в связи с войной, развязанной Россией с 2014 года. В то же время, Евросоюз, все члены которого ратифицировали договор, все больше настаивал на этом. "Все эти предрассудки о том, что это как-то повредит самой Украине, - это предрассудки и ничего больше", - заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба еще в 2023 году, готовя почву для принятия Устава.

Ожидается, что ратификация Римского статута станет сигналом приверженности Украины европейским ценностям и стремлению стать неотъемлемой частью ЕС, а также даст Украине больше возможностей для наказания российских преступников.

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Иммунитет на семь лет

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Украине пришлось находить лазейки в статьях Римского статута. Так, статья 124 позволяет любому украинскому лицу, гражданскому или военному, быть освобожденным от преследования МУС за военные преступления: с момента ратификации в течение семи лет Международный уголовный суд не будет рассматривать дела, связанные с гражданами Украины. Документ в парламенте был принят именно с такой оговоркой.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Марина Бардина отметила, что с ратификацией Римского статута откладывается "возможность любых преследований для наших военных на следующие семь лет".

Это не уникальная практика: через аналогичный путь прошла Франция, которая опасалась, что ее миротворческие миссии могут оказаться в прицеле МУС. Страна внесла 124 статью во время переговоров, предшествовавших принятию Римского договора в июле 1998 года. На сегодняшний день только Франция и Колумбия ссылаются на эту статью. Украина последовала их примеру.

Зачем Украине Римский статут

По словам Бардиной, с этой ратификацией Украина имеет и права, а не только обязанности перед судом:

"Теперь мы можем иметь доступ к целевому фонду Международного уголовного суда по помощи потерпевшим. Мы можем претендовать на представление Украины судьей в уголовном суде. Мы будем участвовать в выборе других судей Международного уголовного суда"

Среди прочего, добавила Бардина, скоро будет период, когда можно будет вносить правки в Римский статут, и Украина уже также сможет предлагать свои изменения в текст. Не исключено, что будет подниматься вопрос расширения полномочий МУС по расследованию военных преступлений, преступлений агрессии, против человечности и геноцида.

Вместе с тем председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко отметил, что это "колоссальный шаг на пути к настоящему международному правосудию".

"На сегодняшний день Международный уголовный суд является, можно сказать, единственным международным правовым механизмом, международным судебным органом, благодаря которому мы имеем шанс и надежду привлечь к ответственности российских военных преступников. То есть это шаг к настоящему международному правосудию", - сказал депутат.

Стоит отметить, что статья 124 также распространяется на лиц, совершивших военные преступления на территории Украины, независимо от их гражданства, а значит, будет применяться к российским солдатам. Однако это будет иметь незначительное влияние: Украина сохраняет свою способность преследовать российских военных преступников в своих судах в соответствии со своим законодательством, а статья 124 начнет применяться только после того, как Украина официально станет членом МУС, то есть через три месяца после того, как она подаст ратифицированный текст, принятый парламентом, в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорке. После этого Украина сможет ставить вопросы на повестку дня Ассамблеи государств-участников, иметь своего судью и участвовать в работе суда.

Что депутаты отвечают на предостережения

На вопрос УНИАН, в чем заключаются предостережения ряда депутатов, учитывая, что предусмотрено семилетнее отложение вступления в действие Римского статута для украинских военных, и можно ли будет в судебном порядке разбираться с украинскими военными за какие-то их действия в прошлые годы, Александр Мережко отметил, что Украина уже согласилась на соответствующую юрисдикцию:

"И риски привлечения к ответственности всегда существуют. Но они минимизированы. В том числе, благодаря статье 17-та Римского статута, где четко говорится о том, что Международный уголовный суд рассматривает только те дела, когда национальная система правосудия не функционирует: не хочет или не может привлекать к ответственности. То есть это уже снимает этот вопрос. Далее - мораторий на семь лет - это также дополнительная гарантия."

Он также добавил, что "когда мы постоянно подчеркиваем, что мы боимся, что могут привлекать к ответственности, - это у некоторых наших партнеров создает ложное впечатление, что мы совершаем нарушение международного гуманитарного права".

"На самом деле это не так. Мы стараемся максимально придерживаться международного гуманитарного права и вообще международного права", - отметил парламентарий.

Какие усматриваются риски для украинских военных из-за Римского статута

Секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко на вопрос УНИАН относительно того, в чем заключаются риски и проблемы с Римским статутом в контексте украинских военных, что означает 7-летний переходный период, и за какой период потом, например, россияне смогут подавать в суд на украинских военных, отметил, что есть много вопросов, которые нужно было перед голосованием проговорить в парламенте.

"Когда мы что-то подобное голосуем во время агрессии, [надо иметь в виду, что] ни одна страна мира во время такой агрессии не ратифицировала Римский статут. Поэтому здесь надо быть очень осторожными и вычитывать каждую норму. Чтобы у нас не получилось так, что после войны, после нашей победы наши военные могут быть вынуждены доказывать, что они не являются военными преступниками", - отметил он.

Костенко пояснил, что законодательство Римского статута потребует, чтобы все военные преступления или преступления с признаками военных, были расследованы национальным законодательством.

"Поэтому здесь даже кто-то просто скажет: "Мы видим в этом преступление", и мы вынуждены будем это расследовать. И военные, которые сегодня нас защищают, будут вынуждены доказывать в судах, после того, как воевали за страну, что они не преступники, а защитники Украины", - сказал депутат.

На вопрос, может ли это законодательство иметь обратную силу действия, он отметил, что военные преступления не имеют сроков давности.

Парламентарий также напомнил, что Россия пока не является членом МУС, но есть "механизмы, которые они могут использовать через другие страны, просто имея там своих союзников, или страны, которые им сочувствуют, или на которые они имеют влияние".

"Они могут через них делать так, чтобы подсвечивать какие-то моменты, которые, по их мнению, могут быть преступлениями... Даже будут понимать, что это не будет иметь какого-то приговора, но то, что человек, который сегодня воюет, а завтра 10 лет будет доказывать, что он не является военным преступником, - это тоже может нести за собой такой плохой морально-психологический фактор", - подчеркнул Костенко.

На вопрос о вступлении в силу закона о ратификации Римского статута (ведь предполагается, что он вступает в силу одновременно с законом о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, связанных с Уставом - УНИАН), Костенко отметил, что такой законопроект зарегистрирован, но неизвестно, когда именно ВР рассмотрит его.

Мережко же пояснил, что в этом втором законопроекте речь идет об имплементации норм международного договора в национальное законодательство. Речь идет, в частности о терминологии. Депутат надеется, что этот законопроект будет рассмотрен как можно скорее.

Дела МУС против России

МУС уже занимается расследованием дел, связанных с войной в Украине. Суд выписал ордера на арест президента России Владимира Путина, секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, главу Генерального штаба Валерия Герасимова, и еще нескольких человек.

С марта 2023 года главе российского государства предъявлено обвинение в военных преступлениях за депортацию украинских детей в Россию и насильственное перемещение детей на оккупированный Донбасс.

Москва не признает юрисдикцию суда и отрицает причастность к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

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