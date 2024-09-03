Если государство не выполняет свои обязательства по международному договору, то оно должно нести международную правовую ответственность.

Судья из страны, которая нарушила Римский статут, не должен находиться в составе Международного уголовного суда. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Говоря о визите президента России Владимира Путина в Монголию, он отметил, что эта страна, по сути, нарушила международное право, его общие принципы.

"И здесь можно говорить об определенных санкциях политического, дипломатического характера. Например, если западные государства будут уменьшать помощь Монголии, то это можно рассматривать как определенные санкции, как определенная реакция на нарушение, я бы сказал так, основной основы международного правопорядка - основы верховенства права, в том числе, международного права", - сказал Мережко.

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На вопрос, какие конкретные последствия могут быть для Монголии, кроме таких санкций, депутат, в частности напомнил, что в состав Международного уголовного суда входит 18 судей, а стран-участниц, включая Украину - 125.

"И среди этих 18-ти - представитель Монголии. Понятно, что он не представляет свою страну формально, официально. Он является независимым и представляет международное правосудие. Но все равно, он был избран в каком-то политическом смысле как представитель Монголии. И как может быть так, что страна, которая нарушила Римский статут, - ее судья не должен находиться в составе Международного уголовного суда", - подчеркнул Мережко.

По его словам, Украина может проявить инициативу в этом вопросе.

"Возможно даже, если существует и действительно существует такая проблема, - поставить вопрос об изменениях, о поправках к Римскому статуту. То есть мы уже получаем те рычаги, которые позволяют нам проявлять активность", - отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что здесь важно не создать негативный прецедент, а сделать так, чтобы трансформировать эту ситуацию в положительный.

"В том плане, что та страна, которая является стороной, участником Римского статута Международного уголовного суда, - чтобы она уважала ордер на арест и выполняла этот ордер на арест. Каждая страна. И это зависит также от активности нашей страны, нашей дипломатии и нашего государства как вскоре полноправной участницы Римского статута", - сказал Мережко.

На вопрос, есть ли механизм для исключения Монголии из перечня стран-участниц, депутат отметил, что "теоретически это можно".

"По крайней мере я считаю, что надо ставить этот вопрос. В международных договорах, в многосторонних международных конвенциях не всегда есть такой механизм. Но, по сути, можно и нужно ставить этот вопрос. Потому что в этом заключается логика международного договора", - отметил председатель Комитета.

Так, по его словам, если государство не выполняет свои обязательства по международному договору, то оно должно нести международную правовую ответственность, в том числе оно "должно перестать быть стороной этого международного договора".

"То есть это логика международного права. И этот вопрос надо ставить по отношению к Монголии", - подчеркнул Мережко.

Визит Путина в Монголию

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно о приглашении Путина в Монголию. 2 сентября в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наша страна будет добиваться, чтобы отказ Монголии выполнить ордер МУС имел последствия.

Представитель МИД Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение обязательного ордера на арест Путина является тяжелым ударом по МУС и международной системе уголовного права. "Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", - написал он в микроблоге X.

Мережко выразил мнение, что Монголия может столкнуться с последствиями из-за того, что в нее приехал Путин, но они не будут радикальными.

По его мнению, визит Путина в Монголию был "тщательно спланированной провокацией", которая имела целью "доказать, показать миру, что он не боится ордера на арест, который был выдан Международным уголовным судом". Также депутат подчеркнул, что есть несколько механизмов для привлечения Монголии к ответственности, среди которых - переговоры и убеждение Монголии в том, что она нарушила Римский статут, не задержав Путина.

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