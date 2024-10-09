Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект, которым вносятся изменения в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
"Рада одобрила в целом 11484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута", - написал он в Telegram.
При этом отметил, что за него проголосовало 228 народных депутатов.
Согласно закону, командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.
С целью имплементации статьи 28 Римского статута законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 31-1, которая устанавливает уголовную ответственность военных командиров за преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 за:
- нарушение законов и обычаев войны;
- применение оружия массового уничтожения;
- геноцид, совершенный подчиненным лицом, которое на момент совершения преступления находилось под его фактическим командованием и контролем, при условии что при этом он достоверно знал и не предотвратил совершение преступления.
Уголовный кодекс Украины дополнен новыми статьями, определяющими уголовную ответственность за преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, в частности, за преступления против человечности.
Законом предусмотрено наказание за геноцид, в частности, за причинение психического расстройства с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.
Украина ратифицировала Римский статут
Как сообщал УНИАН, проект Закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" (регистрационный номер 11484) внес президент Украины Владимир Зеленский в Верховную Раду Украины 15 августа 2024 года.
21 августа 2024 года Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и поправок к нему. Это решение поддержал 281 народный депутат.
Часть украинских военных выступала против любого присоединения к договору этого суда из-за опасений, что сама станет объектом преследования в связи с войной, развязанной Россией с 2014 года.
Документ в парламенте был принят именно с оговоркой, что откладывается возможность любых преследований для наших военных на следующие семь лет.