Вводится уголовная ответственность за преступления против человечности.

Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект, которым вносятся изменения в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Рада одобрила в целом 11484 о внесении изменений в уголовное законодательство в связи с ратификацией Римского статута", - написал он в Telegram.

При этом отметил, что за него проголосовало 228 народных депутатов.

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Согласно закону, командиры будут нести ответственность за военные преступления своих подчиненных, даже если они не совершали их лично, но знали о них и игнорировали их.

С целью имплементации статьи 28 Римского статута законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 31-1, которая устанавливает уголовную ответственность военных командиров за преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 за:

нарушение законов и обычаев войны;

применение оружия массового уничтожения;

геноцид, совершенный подчиненным лицом, которое на момент совершения преступления находилось под его фактическим командованием и контролем, при условии что при этом он достоверно знал и не предотвратил совершение преступления.

Уголовный кодекс Украины дополнен новыми статьями, определяющими уголовную ответственность за преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, в частности, за преступления против человечности.

Законом предусмотрено наказание за геноцид, в частности, за причинение психического расстройства с целью полного или частичного уничтожения любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы.

Украина ратифицировала Римский статут

Как сообщал УНИАН, проект Закона "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему" (регистрационный номер 11484) внес президент Украины Владимир Зеленский в Верховную Раду Украины 15 августа 2024 года.

21 августа 2024 года Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и поправок к нему. Это решение поддержал 281 народный депутат.

Часть украинских военных выступала против любого присоединения к договору этого суда из-за опасений, что сама станет объектом преследования в связи с войной, развязанной Россией с 2014 года.

Документ в парламенте был принят именно с оговоркой, что откладывается возможность любых преследований для наших военных на следующие семь лет.

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