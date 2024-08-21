Документ поддержали более 280 парламентариев.

Верховная Рада Украины ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда и поправок к нему.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он отмечает, что за президентский законопроект проголосовал 281 народный депутат.

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Важные новости Украины - что уже сообщалось о ратификации Римского статута

Как сообщал УНИАН, 15 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда и поправок к нему (регистрационный номер 0285). Им предусмотрено, что в течение семи лет после ратификации страна не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении украинцев по совершению преступлений, предусмотренных статьей 8 Римского статута.

Ратификация даст возможность Украине получить полноправное членство в МУС. Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, ратификация Римского статута - одно из требований вступления в ЕС. Также такое положение есть в соглашениях по безопасности с некоторыми странами, в частности Нидерландами и Германией.

Отмечала, что участие Украины в МУС позволит увеличить эффективность работы суда по привлечению к ответственности за преступления, которые совершают военные РФ.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отмечал, что ратификация Римского статута, на базе которого работает Международный уголовный суд в Гааге, будет иметь минимальное влияние на украинских военных, которые сейчас защищают украинское государство.

Он отметил, что существует "миф о том, что это может негативным образом повлиять на наших военных". По его словам, есть определенные предохранители, которые позволяют защитить наших военных.

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