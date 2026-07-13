Ракеты для Patriot могут начать производить не в Украине, а в союзной стране, - СМИ

Аналитики считают, что строительство полноценного завода с нуля займет не менее полутора лет.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре заявил о возможной передаче Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Однако есть вероятность, что Украина будет производить ракеты не на своей территории, а в союзной стране, пишет DefenseRomania.

В издании отметили, что российский "военный аналитик" и пропагандист Юрий Кнутов считает, что заводы по производству ракет для Patriot будут размещены на территории стран НАТО. По его словами, наиболее вероятными кандидатами могут стать Румыния и Германия.

Кнутов заявил, что эта инициатива "носит скорее характер политической пропаганды". Он уверен в том, что реальное производство ракет для Patriot на территории Украины якобы невозможно.

Видео дня

"Для производства других видов военной техники уже строятся заводы в Германии и Румынии. Немецкая платформа ориентирована на производство ракет в интересах Киева в соответствии с ранее подписанными соглашениями, в то время как румынский проект находится на более ранней стадии и потребует значительно больше времени", - сказал Кнутов.

Пропагандист считает, что решение перенести проект в эти страны вынуждает военная логика. Он добавил, что производственные линии, вероятнее всего, останутся под строгим контролем США или Европейского Союза.

По словам Кнутова, размещение таких заводов непосредственно на территории Украины мгновенно станет приоритетной целью для ракетных ударов со стороны России.

Если США действительно предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot, независимо от того, будет ли это происходить на территории Украины или в союзных государствах, сроки ввода в эксплуатацию будут длительными, а строительство полноценного завода с нуля займет не менее полутора лет, в течение которых Украина будет по-прежнему зависеть от имеющихся запасов, подчеркнули в издании.

Также в издании напомнили, что в 2022 году в штаб-квартире компании Electromecanica в Плоешти был подписан меморандум о взаимопонимании между Национальной компанией Romarm S.A., Electromecanica и Raytheon Missiles & Defense. Согласно этому меморандуму, в Плоешти должны были производиться ракеты-перехватчики SkyCeptor. Спустя четыре года после подписания того меморандума проект так и не сдвинулся с мертвой точки.

Кроме того, в издании упомянули то, что Германия и США уже сотрудничают в области производства определенных компонентов Patriot. В частности, совместное предприятие MBDA-Raytheon, которое будет производить ракеты PAC-2 и GEM-T, начнет работу в конце этого года.

В издании отметили, что вариант производства ракет для Patriot не на территории Украины, а в союзной стране, является реалистичным. Россияне могут попытаться атаковать соответствующие заводы, что создаст проблемы для Украины.

Украина сможет производить ракеты для Patriot даже быстрее, чем США

Ранее член Комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккоул заявил, что американские оборонные подрядчики заинтересованы в том, чтобы Украина могла производить ракеты-перехватчики для систем Patriot.

По его словам, Украина сможет производить ракеты-перехватчики для систем Patriot даже быстрее и лучше, чем США. Он подчеркнул, что компания Lockheed Martin могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить их быстрее.

Вас также могут заинтересовать новости: