На какую сумму нужно продать товары, чтобы не платить 'налог на OLX': нардеп объяснил

Для обычных пользователей, которые продают собственные подержанные вещи на сумму до 2 тысяч евро в год, ставка налогообложения останется нулевой. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире"Киев 24".

"Если люди будут продавать на сумму более 100 тысяч гривень в год, тогда вводится налог по схеме 5 плюс 5 в тестовом режиме", – сказал нардеп.

При этом, по его словам, профессиональным продавцам, которые используют такие площадки, как OLX для бизнеса, стоит переходить на официальную регистрацию ФЛП.

Нардеп также отметил, что онлайн-платформы будут передавать данные о продажах в налоговую, поэтому через них будут отслеживать превышение лимитов, тогда как частные сделки вне таких сервисов фактически контролировать невозможно.

Налог на OLX – главные новости

В феврале Совет директоров МВФ утвердил новую программу расширенного финансирования для Украины объемом 8,1 млрд долларов, рассчитанную на четыре года. По ее условиям, Украина должна выполнить ряд структурных обязательств перед МВФ. В частности, среди требований были налоговые меры на 2026–2027 годы, включающие налогообложение доходов от цифровых платформ.

20 марта Министерство финансов опубликовало общий законопроект, содержащий основные налоговые обязательства Украины перед Международным валютным фондом.

8 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, которым вводится налогообложение доходов, полученных с цифровых платформ (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Uber и т. д.).

