Следователи завершили расследование еще 2 сентября 2022 года и тогда же передали дело на ознакомление как стороне защиты, так и подозреваемым, сообщили в ведомстве.

Государственное бюро расследований просит суд ограничить сроки ознакомления с делом пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщается на сайте ГБР.

В частности, следователи Бюро подали в Печерский районный суд Киева ходатайство об установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

"ГБР завершило расследование уголовного производства по организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года. Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства", - говорится в сообщении ГБР.

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В Бюро напомнили, что пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве было сообщено о подозрении еще одному из бывших народных депутатов (Виктору Медведчуку) и министру энергетики (Владимиру Демчишину). Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций. Что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

Производство осуществлялось по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины.

Санкции упомянутых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Санкции против Порошенко: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 февраля 2025 г. о введении санкций против 5 олигархов. Согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

Чуть позже Зеленский прокомментировал санкции против народного депутата и бывшего президента Петра Порошенко, отметив, что они введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны. Глава государства подчеркнул, что из Украины "выводят миллиарды гривен" на протяжении всей войны - еще с 2014-2015 годов.

Также, говорится, как сообщил президент, есть информация о якобы отмывании через фонды средств, направленных на поддержку ВСУ. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

Зеленский добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные деньги в бюджет, и их направят на Вооруженные силы. После этого, сказал президент, санкции снимут.

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