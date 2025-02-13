По словам президента, введенные санкции не будут последними.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что санкции против народного депутата и бывшего президента Петра Порошенко введены из-за вывода миллиардов гривен во время войны. Об этом информирует Общественное.

Он отметил, что из Украины "выводят миллиарды гривен" на протяжении всей войны - еще с 2014-2015 годов. Также сказал, что введенные санкции не будут последними.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я это не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко, они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды", - отметил президент.

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Также, говорится, он сообщил, что располагает информацией о якобы отмывании средств через фонды, направленные на поддержку ВСУ. По его словам, деньги из фондов передавали членам своей партии.

Зеленский добавил, что те, кто попал под санкции, могут вернуть выведенные деньги в бюджет, и их направят на Вооруженные силы. После этого, сказал президент, санкции снимут.

Санкции против Порошенко: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны на заседании ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Как рассказал один из собеседников издания Forbes, санкции могли ввести согласно статье о государственной измене.

13 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 олигархов. Согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука. Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

В этот же день заседание Верховной Рады Украины не состоялось, потому что фракция "Европейская солидарность" заблокировала президиум и трибуну парламента, протестуя против введения санкций в отношении их лидера Порошенко, которые ввел СНБО.

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