В частности санкции предусматривают блокирование активов и ограничение торговых операций.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 5 олигархов. Документ обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу, санкции введены против Петра Порошенко, Константина Жеваго, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Виктора Медведчука, Ограничительные меры предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций и тому подобное.

Согласно документу, санкции, предусматривающие лишение государственных наград и блокирование активов введены бессрочно.

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Санкции против украинских олигархов - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера издание Forbes Ukraine со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 12 февраля было принято решение о введении санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко.

По словам одного из собеседников издания, санкции могли быть введены согласно статье о государственной измене. В вечернем обращении президент Украины упомянул также о заседании СНБО. Он подчеркнул, что "каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать".

Зеленский сказал, что "миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев.

В январе президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях в отношении предателей. В санкционном списке было 18 человек.

Среди них: народные депутаты Нестор Шуфрич, Юрий Бойко, лидер запрещенной партии "Наши" Евгений Мураев, также глава запрещенной Коммунистической партии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин, экс-нардеп Леонид Байсаров. В частности Бойко лишили звания Героя Украины, которое он получил в 2004 году "за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

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