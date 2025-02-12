Санкции могли ввести согласно статье о государственной измене.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в среду, 12 февраля, ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Об этом изданию Forbes Ukraine сообщили два осведомленных источника, один из которых присутствовал на заседании СНБО.

Как заявил один из собеседников издания, санкции могли ввести согласно статье о государственной измене. В вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского речь шла о заседании СНБО.

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, - каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - заявил он.

Видео дня

Порошенко подтвердил информацию о санкциях против него и назвал такие действия "провокацией".

"Только что СНБО таки принял антиконституционное, политически мотивированное решение ввести против меня, Петра Порошенко, как против лидера оппозиции и пятого Президента санкции с абсолютно незаконными ограничениями", - написал он.

Возможность санкций против Порошенко

Против нардепа Петра Порошенко следует ввести санкции СНБО за пропаганду харьковских соглашений и финансирование армии РФ. Такое мнение высказывали журналисты издания "Закон и Бизнес".

Как писало издание, недавно нардеп вышел с критикой харьковских соглашений, по которым Украина имела скидку на российский газ в замен базирования Черноморского флота РФ в Крыму. Хотя во времена работы в правительстве Азарова-Януковича Порошенко имел полностью противоположную точку зрения: называл соглашения искусством компромисса и максимально способствовал их внедрению.

Вас также могут заинтересовать новости: