По мнению эксперта, абсолютное большинство бывших представителей "ОПЗЖ" не хотят лишаться депутатских мандатов и будут использовать правовую неопределенность ситуации.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что нынешняя ситуация вокруг "Оппозиционной платформы – За жизнь" беспрецедентная, Верховная Рада могла бы обратиться в отношении нее в Конституционный суд.

Такое мнение Фесенко высказал в комментарии УНИАН.

Он отметил, что ситуация, которая сейчас сложилась вокруг "ОПЗЖ", - "беспрецедентна". "Партия не может лишить никого мандата, потому что все: партия не работает, деятельность "ОПЗЖ" приостановлена. Фракция самоликвидировалась фактически. И деятельность ее в связи с прекращением существования партии тоже прекращена", - сказал Фесенко.

Такая ситуация, подчеркнул он, не определена ни одним законом, ни Конституцией Украины.

"Это мне напоминает историю, которая была с Януковичем: нигде не определено, что делать, если убегает президент из страны... Не было указано в Конституции. Нашли выход: фактически президент самоустранился - надо проводить досрочные выборы", - отметил политолог.

Так, по его мнению, сейчас определенные меры должны принять в самом парламенте. "Именно законодатели, Верховная Рада должна думать, что дальше делать с проблемой. Они могут обратиться в Конституционный суд: что делать со статусом депутатов, которые являются членами "ОПЗЖ". Если партия фактически прекратила свое существование, фракция ликвидирована, - как быть с депутатами?",- сказал Фесенко.

Кроме того, другим вариантом развития ситуации могло бы быть внесение парламентом изменений в законодательство. "Урегулировать ее принятием нового закона. Возможно, внесением дополнительной нормы Конституции (уже вне военного положения – УНИАН). Чтобы лишить мандатов депутатов, которые сейчас фактически не представляют конкретную партию", - пояснил он.

В то же время Фесенко отметил необходимость первоочередного определения ситуации с депутатами, которые сейчас "самоустранились во время войны, не принимают участия в работе Верховной Рады". "Я думаю, что это может стать основанием для лишения депутатского мандата. В том числе и с "ОПЗЖ". Вот по ним точно нужно решить вопрос", - подчеркнул эксперт.

Сейчас же, заметил он, все депутаты, которые были в составе фракции "ОПЗЖ", остаются народными депутатами, пока их не лишили депутатского мандата.

"Сейчас, я так понимаю, что абсолютное большинство депутатов "ОПЗЖ", бывших представителей "ОПЗЖ", - они не хотят лишаться депутатского мандата. И они будут использовать именно правовую неопределенность этой ситуации", - сказал Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ" и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Тогда же первый вице-спикер Александр Корниенко отметил, что в парламенте от "ОПЗЖ" осталось ориентировочно 34 депутата, и теперь они все внефракционные.

Позже в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 нардепов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что депутаты бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права менять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям политической партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

Вас также могут заинтересовать новости: