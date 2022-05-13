Деятельность партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) была запрещена Советом нацбезопасности еще 20 марта 2022 года. Ее лидера Виктора Медведчука задержала СБУ, а большая часть его последователей перешла на сторону врага. На днях официально прекратила свое существование и фракция ОПЗЖ в Верховной Раде. Однако, не теряя времени, представители ОПЗЖ в парламенте "переобулись" в депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Таким образом, хотя сокращение численности парламентской фракции ОПЗЖ (в составе оставалось лишь 17 нардепов) позволила ее автоматически ликвидировать, пророссийские нардепы не лишились своих мандатов.

Наиболее легитимным способом приостановления деятельности ОПЗЖ, партии Шария и других подобных является только решение суда

Фактически, они превратились во внефракционных и будут продолжать свою деятельность в Верховной Раде. Даже в случае досрочного прекращения полномочий депутата-списочника, Центральная избирательная комиссия будет обязана признать следующий по партийному списку ОПЗЖ - новоизбранным. Ведь есть результаты парламентских выборов 2019 года, от которых мы никуда не денемся.

Далее возникает лишь вопрос относительно того, к какой фракции или группе присоединится новоизбранный депутат. Скорее всего, такие депутаты также будут внефракционными.

Важно подчеркнуть, что ОПЗЖ или партия Шария (представители которой хотя и не попали в Верховную Раду, на местных выборах избирались в местные советы) были созданы не вчера. Их можно было запретить очень давно, однако никто этого не делал.

Сегодня быстро предотвратить прохождению в Верховную Раду следующих по списку членов ОПЗЖ, к сожалению, не получится

Сегодня решение СНБО о запрете ОПЗЖ утвержденное указом президента. С точки зрения закона, оно сомнительно. Ведь, по моему мнению, оно не основывается ни на Конституции, ни на законе. Однако очень хорошо, что в указе президента говорится о необходимости обращения Министерства юстиции в суд.

Наиболее легитимным способом приостановления деятельности ОПЗЖ, партии Шария и других подобных является только решение суда. И здесь важно искать не популистских путей, а легитимных. В иске должны быть приведены факты о систематическом сотрудничестве депутатов этих политсил с агрессором и оккупантом - Российской Федерацией. Поэтому уже сегодня быстро предотвратить прохождению в Верховную Раду следующих по списку членов ОПЗЖ, к сожалению, не получится. Изначально эта партия должна быть запрещена в судебном порядке. Причем, такой способ сразу сделает невозможным обжалование запрета. А само решение суда будет положительно воспринято Европой.

Еще один момент - после судебного запрета партий следует изменить и Избирательный кодекс Украины. В частности, есть смысл более подробно выписать основания для отказа в регистрации кандидатов. Ведь люстрация возможна только относительно назначения на административные должности. Когда же речь идет о выборах, ни Конституция, ни международные стандарты – Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Европейская конвенция о защите прав и основополагающих свобод 1950-го года, Венецианская комиссия Совета Европы и пр. не могут запретить голосование или голосование определенных категорий лиц. Поэтому в законе можно выписать разве что легитимное основание для отказа ЦИК в регистрации в случае выявления пророссийской программы кандидата.

Однако абсолютно запретить бывшим депутатам от ОПЗЖ или Партии регионов образовать новую партию с другим названием - невозможно. Хотя бы потому, что это может быть оспорено. Да и вообще такие запреты - возвращение ко временам Конституции УССР 1919-го и 1929 годов, которая запрещала иметь избирательные права определенным гражданам. Поэтому запрет - путь в никуда.

Исключительно украинский избиратель должен решать, кого выбирать властью. Это вопрос уровня политической и правовой культуры.

Андрей Магера, юрист, экс-заместитель председателя ЦИК