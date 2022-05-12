Ее распустили, поскольку количество депутатов фракции составляет менее 17 депутатов.

Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной Раде официально перестала существовать.

Об этом сообщают нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, а также "Украинская правда".

"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", - написал Гончаренко.

По данным корреспондента УП, о ликвидации фракции сегодня с трибуны объявил первый вицеспикер Александр Корниенко.

Фракцию официально распустили, поскольку их численность составляет менее 17 депутатов (столько насчитывает наименьшая фракция нынешнего созыва - "Голос").

Напомним, что ОПЗЖ возродилась в парламенте под новым названием - депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли члены бывшей фракции ОПЗЖ - партии, запрещенной решением СНБО.

Ликвидация ОПЗЖ: что известно

14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции"ОПЗЖ".

20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановил любую деятельность ряда политических партий. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.

Отметим, в состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.

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