Фракция "Оппозиционная платформа - За життя" (ОПЗЖ) в Верховной Раде официально перестала существовать.
Об этом сообщают нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, а также "Украинская правда".
"Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде официально ликвидирована! Пятая колонна идет вслед за хозяйским военным кораблем", - написал Гончаренко.
По данным корреспондента УП, о ликвидации фракции сегодня с трибуны объявил первый вицеспикер Александр Корниенко.
Фракцию официально распустили, поскольку их численность составляет менее 17 депутатов (столько насчитывает наименьшая фракция нынешнего созыва - "Голос").
Напомним, что ОПЗЖ возродилась в парламенте под новым названием - депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В нее вошли члены бывшей фракции ОПЗЖ - партии, запрещенной решением СНБО.
Ликвидация ОПЗЖ: что известно
14 апреля в Раде было объявлено о приостановлении деятельности фракции"ОПЗЖ".
20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановил любую деятельность ряда политических партий. Причина - связи политических структур с агрессором. Под запрет попали, среди прочего, ОПЗЖ и "Партия Шария". После полномасштабного вторжения РФ ряд депутатов от ОПЗЖ покинули страну.
Отметим, в состав ОПЗЖ входил задержанный ранее кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под стражей по подозрению в государственной измене.