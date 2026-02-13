'В конце концов, мы враги': Зеленский признался, как он представляет себе ​​встречу с Путиным

Он заявил о готовности встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он представляет себе свою ​​встречу с российским лидером Владимиро Путиным и что именно он хочет ему сказать.

"Дело не в желании смотреть ему в глаза. В целом, меня не интересуют эмоции во время встречи с ним. У нас есть вопросы, касающиеся украинской территории, которые сегодня никто не может решить. Политика разных стран позволила Путину высказывать свое мнение по этому поводу, оккупируя земли и оправдывая свои действия. Сейчас против него физически воюет только одна держава - Украина", - сказал он в интервью The Atlantic.

По его словам, разговор с ним может быть сосредоточен только на прекращении войны.

"Это значит, что наш разговор должен быть абсолютно открытым, насколько это возможно. Это просто разговор о том, как закончить войну, чтобы она не началась снова", - отметил Зеленский.

Также он ответил на вопрос о том, как трудно ему будет сдерживать эмоции во время такой встречи:

"Почему я должен быть эмоциональным или бесчувственным? В чем разница? Наша цель - положить конец войне. Думаю, у него может быть другая цель. Мы не знаем. Во время войны мы не встречались. Все пытались что-то предпринять, но война продолжается. Поэтому, на мой взгляд, логично провести встречу лидеров, которые могли бы обсудить самые сложные вопросы. С кем еще я могу поговорить о территориальных проблемах?"

При этом президент не думает, что у какой-либо из сторон есть реальное желание встретиться.

"В конце концов, мы враги. Честно говоря, никто не выражал желания это сделать. Но желание есть. Я думаю, что это правильное решение - встретиться и попытаться положить конец войне. Американцы спрашивают, что мы думаем об идее такой встречи. Мы сказали, что поддержим ее. Мы готовы встретиться в любом формате, кроме Москвы или Беларуси", - добавил он.

Встреча Путина и Зеленского - что говорят в Кремле

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что любая встреча между правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться только в Москве.

