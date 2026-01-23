Хотя переговоры выглядят фарсом, стороны спешили в ОАЭ по одной причине, - SkyNews

Поспешное прибытие делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби можно объяснить попыткой сторон понять, на какой компромисс они готовы пойти.

Требования Российской Федерации о сдаче Украиной Донбасса не соответствуют реальной ситуации на поле боя, а переговоры пока похожи на фарс.

Об этом сообщает корреспондент британского телеканала Sky News Салли Локвуд из Абу-Даби.

По ее словам, несмотря на позитивные сигналы, поступавшие из Давоса, вопрос территории является последним "камнем преткновения" в мирном соглашении. Она привела цитату из американского источника, который консультирует военных чиновников США по вопросам Украины: "Дипломатия сейчас – это фарс. Это не соответствует реальности на месте".

Россия неоднократно заявляла о желании установить полный контроль над Донбассом. Российская позиция заключалась в том, что это требование должно быть частью любого мирного урегулирования.

В то же время, Украина категорически отвергает вариант территориальных уступок. Особенно в отношении земли, которую Россия сейчас не может оккупировать.

Ночью от представителя Кремля прозвучало заявление, что не стоит рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса.

При этом американский источник высказывал более оптимистичный тон при обсуждении присутствия главы Офиса президента Кирилла Буданова на переговорах в Абу-Даби.

Как сообщил источник: "Буданов является единственным членом офиса Зеленского, которого они воспринимают серьезно. Военные США и разведка США уважают его. США любят Буданова. Тот факт, что Буданов присутствует, является положительным. Но я не вижу, чтобы российская военная машина замедлялась".

В то же время, как следует из сообщения журналистки SkyNews, остается выяснить, будет ли эта трехсторонняя встреча повторением уже пройденного или поможет достичь реального прогресса.

По ее мнению, есть ощущение, что уже такое проходили: "Очень ожидаемые саммиты высокого уровня, которые мало что меняют на местах в Украине".

Впрочем, она соглашается, что на этот раз эта встреча ощущается иначе.

Пытаясь объяснить, в чем заключается суть поспешной встречи в Абу-Даби, журналистка отмечает: "Есть ощущение, что ни одна из сторон не появилась бы, по крайней мере, без размышлений о компромиссе, на который они наверняка готовы согласиться".

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Напомним, что по предварительным данным SkyNews трехсторонние переговоры между представителями Украины, США и РФ уже начались в Абу-Даби. В то же время, неизвестно, находятся ли делегации Украины и РФ в одной комнате.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ключевым на встрече будет территориальный вопрос по Донбассу.

