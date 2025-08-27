По словам сопредседателя партии Александра Мазурчака, все средства с партийных счетов - около 1 млн грн - будут переданы на ВСУ.

Политическая партия "Наш край" на внеочередном съезде приняла решение о самороспуске, объяснив его нежеланием участвовать в политических раздорах во время войны. Все остаточные средства с партийных счетов будут направлены на потребности ВСУ. Об этом сообщает официальный сайт партии.

"Партия "Наш Край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем внеочередной 40-й съезд политической партии "НАШ КРАЙ" принял решение о самороспуске партии", - говорится в обращении, поддержанном съездом.

По словам сопредседателя партии Александра Мазурчака, все средства с партийных счетов – около 1 млн грн – будут переданы на ВСУ.

Видео дня

В партии сообщили, что решение о самороспуске было принято по ряду причин. Прежде всего из-за того, что многие члены партии сейчас служат в ВСУ и занимаются волонтерством.

Кроме того, в партии отметили, что, несмотря на победу в судах, ей был нанесен критический репутационный ущерб.

Расцениваем эту атаку сугубо как поиск чиновниками "хайпа" и попытку выслужиться. Во время войны мы считаем недопустимым участвовать в политических дрязгах, разъединяющих страну. Драться мы должны только с врагом – россией", - подчеркнули в "Нашем крае".

Партия также считает недопустимым, чтобы несколько предателей или коллаборантов бросали тень недоверия на всю организацию, в которой 926 партийцев пошли на фронт добровольцами, а тысячи работают как волонтеры.

"Герои, которые воюют на фронте, должны получить награды и знаки отличия, а коллаборанты – сроки заключения. Мы уверены: ответственность за измену или коллаборационизм должна быть персональной. В любой политической силе могут оказаться люди, которые выбрали путь измены, и они должны понести заслуженное наказание", – подчеркивают в "Нашем крае".

Обращаясь к партийцам и сторонникам, "Наш край" призвал всех продолжать честно выполнять свои обязанности до следующих выборов. Всегда держать проукраинскую позицию, быть государственниками и защищать интересы своих громад.

Ранее сообщалось, что 1 июля 2025 года Верховный суд вынес решение о законности деятельности партии "Наш край" и незаконности попыток ее запретить. Обвинения в адрес партии из-за якобы пророссийской и антигосударственной позиций были признаны судом безосновательными и незаконными и по духу, и по букве закона.