Представитель министерства также опроверг информацию о паузе в соглашении по беспилотникам.

Информация о приостановке поставок оружия в Украину из-за шатдауна правительства США не соответствует действительности.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий написал в заметке, размещенной в соцсети Х, в ответ на публикацию издания The Telegraph.

Он также отметил, что продолжается подготовка соглашения между Украиной и США по беспилотникам.

"Неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о беспилотниках идут по плану. И поставки продолжают поступать", - написал он в соцсети.

Шатдаун в США и приостановление поставок оружия Украине

Как сообщал УНИАН, 1 октября в США наступил шатдаун, потому что Конгресс этой страны не успел принять законопроект о финансировании правительства до начала нового финансового года.

По данным издания The Telegraph, украинско-американские переговоры о поставках оружия приостановлены из-за шатдауна правительства США. Отмечалось, что процесс передачи вооружения Украине якобы оказался под угрозой.

Также издание писало, что на паузу поставлены переговоры между двумя странами о сотрудничестве в сфере дронов.

Источник в правительстве Украины рассказал The Telegraph, что главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками американского оружия. Речь шла о том, что нет встреч с должностными лицами США и теряется время.

