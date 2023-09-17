Он сравнил их с террористами, которые пользуются благами ЕС в преддверии масштабных протестов, которые состоятся в Болгарии 18 сентября.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков жестко отреагировал на отказ местных фермеров встретиться для переговоров и обсудить тему деблокады экспорта украинского зерна, которую поддержало правительство.

Ранее в стране были анонсированы масштабные протесты на 18 сентября: бунтовщики, недовольные перспективой появления украинского зерна на рынке, готовятся блокировать пограничные переходы в качестве ответа на "зерновые игры" в пользу Украины. По словам Денкова, они ведут себя как террористы, поэтому он не собирается с ними говорить.

"Я не веду переговоров с террористами", - цитирует болгарский портал БНР.

Заявления о том, что правительство не поддерживает местных аграриев - несостоятельны. Государство вложило более 1 млрд евро в этот сектор, указал чиновник. Также Денков подчеркнул, что прежде чем обвинять Европу и выступать с антиукраинскими заявлениями об экспорте зерна, фермерам следует отказаться от всех европейских субсидий и поддержек. Ведь, по сути, они угрожают перекрыть дороги даже не собственными тракторами, а техникой, которую "берут взаймы" у ЕС.

"Они не могут с пренебрежением относиться к европейским требованиям, учитывая, что тракторы, которыми они хотят перекрыть дороги, куплены на европейские средства; они не могут говорить, что Европа их не интересует, когда большая часть средств, которые они получают в виде субсидий и помощи, являются европейскими", - заявил он.

Парламент Болгарии разрешил экспорт украинского зерна

Напомним, парламентарии Болгарии сняли блокаду экспорта украинских зерновых в пятницу, 15 сентября, после двухчасовых дебатов "за" и "против" такого решения. Об этом объявил глава Минсельхоза Болгарии Кирилл Ватев, подчеркнув, что это не нанесет серьезных убытков экономике государства. Также он акцентировал, что на фоне соответствующего решения Болгария усилит поддержку "своего" фермера.

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