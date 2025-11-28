Орбан и Путин проведут переговоры, в том числе, по войне в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что в пятницу едет в Москву, где планирует встретится с лидером России Владимиром Путиным. Как пишет Reuters, об этом он рассказал в видеоинтервью на своей странице в Facebook.

"Я еду (в Москву), чтобы обеспечить энергоснабжение Венгрии зимой и в следующем году", - заявил Орбан.

На вопрос о том, будет ли в повестке дня обсуждение мирного урегулирования в Украине, Орбан ответил: "Этого вряд ли удастся избежать".

Премьер Венгрии также ранее заявлял, что хочет возродить планы проведения "мирного саммита" в Будапеште между Трампом и Путиным по Украине, который был отложен в этом году.

Орбан и война в Украине

В отличие от большинства лидеров НАТО и Европы, Орбан поддерживает отношения с Россией, одновременно критикуя западную военную помощь Киеву.

Так, по данным Politico, в письме к канцелярии президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать все совместные решения Евросоюза, направленные на помощь Украине, пока Киев не согласится на жесткие условия "мирного плана" Дональда Трампа.

Он также ранее заявлял, что Украина не имеет "никаких шансов" на победу в текущей войне против России. Поэтому дальнейшую финансовую поддержку Киева со стороны ЕС он считает "просто безумием".

