Стало известно, о чем министры "нормандской четверки" будут говорить на саммите 30 апреля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что необходимость в общении министров стран «нормандского формата» уже «давно назрела».

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на запланированной видеоконференции главы МИД стран «нормандского формата» оценят состояние реализации достигнутых лидерами «нормандской четверки» договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают необходимые решения проблем, чтобы придать импульс работе Трехсторонней контактной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля, будут все четыре министра иностранных дел, я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», - сказал Кулеба.

По его словам, необходимость в общении министров стран «нормандского формата» уже «давно назрела».

«Мы видим, что решение «нормандского» Парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту (лидеров стран «нормандского формата» - УИНАН) в Берлине, где нужно будет достигать новые договоренности и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом», - подчеркнул Кулеба.

«Основная цель этой встречи - во-первых оценить то, что уже было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить только происходившие обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан.

Второе: попытаться - и это наверняка будет самая сложная часть разговора - установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация.

И третье - это выработать какие-то очертания решений для существующих проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией», - заявил министр.