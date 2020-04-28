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Стало известно, о чем министры "нормандской четверки" будут говорить на саммите 30 апреля

10:16, 28 апреля 2020
Политика
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REUTERS

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на запланированной видеоконференции главы МИД стран «нормандского формата» оценят состояние реализации достигнутых лидерами «нормандской четверки» договоренностей в Париже, попытаются установить причины стагнации мирного процесса и разработают необходимые решения проблем, чтобы придать импульс работе Трехсторонней контактной группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

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«Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля, будут все четыре министра иностранных дел, я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии», - сказал Кулеба.

По его словам, необходимость в общении министров стран «нормандского формата» уже «давно назрела».

«Мы видим, что решение «нормандского» Парижского саммита пробуксовывают, и нам нужно придать импульс на пути к их выполнению, чтобы открыть путь к следующему саммиту (лидеров стран «нормандского формата» - УИНАН) в Берлине, где нужно будет достигать новые договоренности и двигаться по пути к прекращению войны, к деоккупации украинских территорий и, наконец, к прекращению российской агрессии в целом», - подчеркнул Кулеба.

«Основная цель этой встречи - во-первых оценить то, что уже было сделано с момента Парижского саммита и до этого четверга. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить только происходившие обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан.

Второе: попытаться - и это наверняка будет самая сложная часть разговора - установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация.

И третье - это выработать какие-то очертания решений для существующих проблем и придать импульс Трехсторонней контактной группе, чтобы она непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией», - заявил министр.

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