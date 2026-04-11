'Мы всего лишь пользователи': Буданов сделал громкое заявление об украинских дронах

Без собственной базы производства компонентов и систем наведения Украина сталкивается с ограничениями в производстве оружия.

Украина в настоящее время критически зависит от иностранных технологий в производстве дронов и вооружения. Страна фактически выступает лишь пользователем, а не полноценным производителем.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, выступая на встрече с представителями бизнеса. Он подчеркнул, что даже самые современные оборонные разработки имеют иностранное происхождение.

"Все наши супероборонные технологии – дроны и другое – чья элементная база? Что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором изготовлено большинство деталей, не наш. У него даже заливка не наша. Мы пользователи, не более", – заявил Буданов.

По его словам, Украина утратила ключевые компетенции в производстве систем наведения, что напрямую влияет на развитие танковых и ракетных программ.

Он подчеркнул, что за время полномасштабной войны страна не построила ни одного танка, а производство ракет сопровождается серьезными ограничениями.

"Сколько танков мы построили? За время полномасштабной войны – ноль. Ракеты начали производить, но там тоже есть нюансы, причем серьезные", – отметил он.

Буданов также обратил внимание на сложности с доступом к критически важным компонентам. По его словам, часть необходимых элементов Украина не может получить даже от партнеров.

"Элементную базу, определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники", – подчеркнул он.

Чиновник добавил, что еще около 20 лет назад Украина имела собственные возможности для производства таких систем, но со временем они были утрачены.

Как сообщал УНИАН, глава ОП Кирилл Буданов заявил, что без единства украинское общество не сможет выстоять в войне и реализовать ни одно решение – даже при самых благоприятных условиях.

Кроме того, Буданов заявил, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем, подчеркнув, что разрешение войны может не затянуться надолго.

