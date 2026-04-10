В украинские дроны интегрируют американские управляемые ракеты Zeus

Модульные ракеты Zeus будут адаптированы для дронов, наземных и морских платформ в рамках сотрудничества между США и Украиной.

Американский оборонный стартап Aeon приступил к интеграции своих управляемых ракет Zeus в украинские дроны. Об этом заявил генеральный директор компании Навид Тахмас в интервью Defence Blog.

По словам разработчика, партнером проекта выступает один из крупных украинских производителей беспилотников, название которого пока не раскрывают. Интеграция предполагает использование ракеты в качестве модульного высокоточного боеприпаса для дронов различных типов.

Система Zeus – это управляемая ракета с программно-конфигурируемой архитектурой, которая стоит около 50 тысяч долларов за единицу. Разработчики заявляют, что могут производить более 10 тысяч таких боеприпасов ежегодно. Она позиционируется как более дешевая и гибкая альтернатива традиционным противотанковым системам типа Javelin, которые не предназначены для установки на беспилотные платформы.

В компании отмечают, что ракета создавалась с учетом опыта войны в Украине, где ключевую роль играют массовость, стоимость и быстрая адаптация вооружений. Модульная конструкция позволяет менять боевые части и сенсоры в зависимости от типа цели – от бронетехники до дронов типа Shahed.

Помимо интеграции в воздушные платформы, компания Aeon совместно с украинскими партнерами работает над адаптацией Zeus для наземных и морских беспилотных систем.

По данным открытых источников, проект уже получил поддержку на государственном уровне: компания подписала контракты с Министерством обороны США на десятки миллионов долларов для производства и внедрения новой системы вооружений.

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины достигли преимущества над российскими войсками на поле боя в использовании беспилотников, что способствует остановке российского продвижения. Аналитики ISW пишут, что это признают не только российские пропагандисты, но и, по неподтвержденным сообщениям, даже в Кремле.

По словам главнокомандующего Сирского, 4 месяца подряд наши дроны уничтожают больше оккупантов, чем враг рекрутирует. Так, в марте, по сравнению с февралем, на 29% вырос показатель общих потерь личного состава врага, нанесенных нашими подразделениями беспилотных систем.

