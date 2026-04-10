Буданов: Нам нужно единство, иначе страна не сможет выстоять

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что без единства украинское общество не сможет выстоять в войне и реализовать ни одно решение – даже при самых благоприятных условиях. Об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Во время беседы с журналистами Буданов прямо констатировал, что проблема единства сегодня – одна из ключевых для страны. По его словам, в украинском обществе сформировалась опасная двойственность: с одной стороны – уважение к военным, с другой – терпимость к нападкам на военнослужащих.

"Если у нас будет сохраняться ситуация, когда одновременно герой – воин, защитник, но также герой – и уклонист, мы далеко не уедем", – подчеркнул он.

Буданов подчеркнул, что единство необходимо не только на уровне общества, но и в государственном управлении – от граждан до Верховной Рады и Офиса президента. По его словам, именно от этого зависит способность страны принимать решения в критические моменты.

Буданов также предупредил, что Украина приближается к очередному "триггерному событию", которое потребует консолидации – так же, как это уже было в 1991, 2014 и 2022 годах.

"Даже если будет очень хорошее решение – без единства мы не сможем его реализовать", – отметил он.

По его словам, вопрос единства сегодня – это не о политических симпатиях или дискуссиях, а о базовом выживании государства.

В этом контексте он призвал украинцев "повзрослеть" и осознать собственную ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: