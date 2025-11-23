Келлог рассказал, что план из 28 пунктов продолжают дорабатывать, чтобы документ содержал и гарантии безопасности для Украины.

"Мирный план" для Украины, разработанный США при участии РФ находится на финишной прямой.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Fox News. "Мы на последних двух метрах... мы почти на финише", - сказал он.

Келлог также заявил, что считает этот "мирный план" хорошим.

"Это хороший план, просто там есть вещи, которые нужно лучше прописать и объяснить", - отметил спецпредставитель Трампа.

Келлог рассказал, что план из 28 пунктов продолжают дорабатывать, чтобы он содержал и гарантии безопасности. По его словам, США должны быть главным гарантом соглашения, чтобы избежать ошибок Будапештского меморандума и Минских договоренностей. При этом Европа тоже обязана взять на себя часть ответственности.

Он признал, что отдельные пункты требуют уточнений, но добавил, что "основа соглашения уже сформирована".

Келлог сказал, что украинские представители "доверяют американцам" и что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, приедет в Вашингтон, чтобы поддержать план Белого дома.

"Мирный план" США и РФ по Украине

В начале этой недели СМИ сообщили, что США разработали некий "мирный план" по завершению войны в Украине. Примечательно, что создавали его при участии представителей Кремля, но без Украины и Европы.

В плане 28 пунктов, в документе содержатся требования к Украине отдать РФ Донбасс, сократить численность ВСУ, отказаться от вступления в НАТО, провозгласить русский язык официальным. Также Москва требует сокращения военной помощи со стороны США.

Власти Украины осторожно отнеслись к предложенному плану, заявив, что согласны работать над ним. А вот Европа не стеснялась своей реакции. Там заявили, сто спецпредставителю Стиву Уиткоффу, который собственно и является автором плана, нужно к психиатру. Европейские власти считают, что план Уиткоффа ниначто не годится, поскольку представляет собой ни что иное как список желаний Путина.

