Вице-президент США Джей Ди Вэнс обнародовал ключевые принципы "мирного плана" по Украине, над которым Белый дом работает при участии представителей РФ.

В своем посте в Х он отметил, что документ основывается на трех целях:

остановить убийства и сохранить суверенитет Украины;

сформировать план, который будет приемлемым и для Украины, и для РФ;

обеспечить максимальные гарантии, что война не начнется снова.

Кроме этого политик высказал мнение, что критики этого российско-американского "мирного плана" или неправильно его понимают, или игнорируют реальную ситуацию на фронте в Украине.

Он назвал "фантазией" веру в то, что дополнительные деньги, оружие или санкции способны привести Украину к победе:

"Существует фантазия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или больше санкций, то победа уже близко. Мир не будет установлен неудачными дипломатами или политиками, которые живут в вымышленной стране. Его могут установить умные люди, которые живут в реальном мире".

"Мирный план" Трампа и Путина

Новый "мирный план", который создали США при участии РФ предусматривает сдачу Донбасса в аренду россиянам, сокращение численности ВСУ, избавление от ракет большой дальности.

Вчера президент США Дональд Трамп пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому лишением помощи, если он не примет этот план. Он отметил, что ждет решения до 27 ноября.

