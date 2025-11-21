Многие дипломаты и официальные лица ЕС опасаются того, что предложение США помешает работе над "репарационным кредитом" для Украины.

Администрация президента США сбила с толку европейских союзников, которые пытаются использовать около 140 миллиардов евро замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Украине. В одном из 28 пунктов "мирного плана" США содержится идея использования этих активов для восстановительных работ под руководством Вашингтона после достижения перемирия. Более того, США хотят получить 50% прибыли от этой деятельности.

Как пишет Politico, многие дипломаты и официальные лица Европейского Союза опасаются того, что предложение посланника президента США Стива Уиткоффа разрушит их шансы на согласование предложения о предоставлении кредита Украине. Европейские лидеры надеялись завершить работу над соглашением на саммите в следующем месяце.

Бывший французский чиновник в разговоре с журналистами заявил, что идея Уиткоффа является "скандальной".

"Европейцы изнуряют себя, пытаясь найти жизнеспособное решение по использованию активов в интересах украинцев, а Трамп хочет извлечь из них выгоду. Это предложение, скорее всего, будет отвергнуто всеми", - сказал он.

Один высокопоставленный чиновник ЕС в разговоре с журналистами подчеркнул, что у Трампа нет полномочий разморозить российские активы, хранящиеся в Европе.

"Уиткоффу нужно обратиться к психиатру", - добавил другой высокопоставленный политик ЕС.

В издании напомнили, что использование замороженных активов России является сложным вопросом, так как Бельгия, в которой хранится большая часть активов, выступает против этого решения. В Брюсселе заявляли, что это может привести к жестким ответным мерам со стороны Москвы.

Теперь же дипломаты и официальные лица ЕС опасаются, что новое предложение администрации Трампа еще больше затруднит убеждение Бельгии присоединиться к плану. Один из европейских чиновников в разговоре с журналистами сказал, что план США является аргументом против продвижения "репарационного кредита" Украине, поскольку ЕС будет подвергаться давлению со стороны Вашингтона.

Трамп объявил крайний срок для принятия "мирного плана" США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что следующий четверг, 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения, является подходящим сроком для принятия решения по "мирному плану" для Украины. Он отметил, что настаивает на таком дедлайне, но крайние сроки могут быть продлены.

Кроме того, Трамп сказал, что Украина "потеряет еще больше территорий в короткие сроки". Также, по словам президента США, российский диктатор Владимир Путин не стремится к новой войне.

