Встреча Трампа, Зеленского и Путина имеет все шансы приблизить мир, считает нардеп.

Война в Украине идет к завершению, - заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению, это кто-то признает, а кто-то не признает. Но фактически мы движемся в этом направлении", - сказал он в эфире "Radio NV".

Он пояснил, что на это в частности указывает одно из заявлений президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер четко понимает, что без его личного участия в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Путиным этот процесс не пойдет.

"И он готов усилить именно такой вектор своих усилий. И мы об этом говорили около месяца назад, что следующая встреча может быть только в трехстороннем формате", - добавил Вениславский.

Нардеп пояснил, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным вряд ли даст какие-то результаты.

"Путин ненавидит нашего президента, наш президент не воспринимает Путина, который столько горя принес нашему народу. Поэтому эта встреча, которую задекларировал вчера Дональд Трамп, я думаю, она имеет все шансы приблизить завершение боевых действий и мир", - пояснил нардеп.

Мирные переговоры - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему придется вмешаться, чтобы состоялась встреча между Зеленским и Путиным. Он также отметил, что закончить войну в Украине оказалось сложнее, чем он думал, из-за "непостижимой ненависти" Путина и Зеленского.

Также в недостаточном давлении на Россию. Он отметил, что готов ввести санкции против РФ, но только если Европа прекратит покупать российский газ и собственные санкции на том же уровне, что и США.

