Президент США сказал, что "Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной".

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир между Россией и Украиной приближается. Об этом пишет Clash Report.

"Если Зеленскому не нравится это соглашение, то, знаете, они должны просто продолжать борьбу. Я думаю, вы знаете, что, если он ее не примет, США сдержат свою поддержку Украины", - сказал он, комментируя свой "мирный план".

Президент США добавил, что "Украине стоит поторопиться с принятием решения по мирному плану, эта зима будет холодной, а многие крупные электростанции подверглись атакам".

"Вы хотите сказать, что Зеленскому наши предложения не нравится? Ему придётся это принять… в какой-то момент ему придётся с чем-то смириться… Помните, совсем недавно, прямо в Овальном кабинете, я сказал: "У вас нет козырей". Не забывайте, я унаследовал эту войну", - добавил американский лидер.

"Мирный план" Трампа - последние новости

ЕС и Украина отвергли ключевые части плана США. Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет предложенное Трампом "мирное соглашение" в таком виде.

Трамп в интервью для Fox News заявил, что Украина должна согласиться на американский "мирный план" до следующего четверга - Дня благодарения. А президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом согласен с "мирным планом" Трампа. По его словам, этот план обсуждался еще до встречи на Аляске.

