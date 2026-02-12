Зеленский резко отреагировал на дисквалификацию украинского спортсмена на Олимпиаде

Олимпийское движение не должно подыгрывать агрессору, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета об отстранении украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в соревнованиях на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

"Спорт не означает беспамятство, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны, а не подыгрывать агрессору. К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном. Это точно не о принципах олимпизма, которые основаны на справедливости и поддержке мира", – подчеркнул Зеленский.

При этом президент благодарит Гераскевича за четкую позицию.

"Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это о уважении и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость", – добавил Зеленский.

Он убежден, что в этом нет нарушения ни одного правила.

"Это Россия постоянно нарушает олимпийские принципы и использует время проведения Олимпиады для войны. В 2008-м – война против Грузии, в 2014-м – оккупация Крыма, в 2022-м – полномасштабное вторжение в Украину. И сейчас, в 2026-м, несмотря на многочисленные призывы прекратить огонь на время проведения зимних Олимпийских игр – полное пренебрежение со стороны России и увеличение ударов ракетами и дронами по нашей энергетике и нашим людям", - подчеркнул Зеленский.

Как напомнил глава государства, 660 украинских атлетов и тренеров были убиты Россией за время полномасштабной войны. Сотни украинских спортсменов больше никогда не смогут принять участие ни в Олимпийских играх, ни в каких-либо других международных соревнованиях.

"Но, при этом, 13 россиян сейчас в Италии и участвуют в Олимпиаде. Это на Олимпийских играх они под "нейтральными" флагами, а в жизни публично поддерживают российскую агрессию против Украины и оккупацию наших территорий. И именно они заслуживают дисквалификации", - констатирует Зеленский.

Скандал с украинским спортсменом на Зимней Олимпиаде

Как сообщал УНИАН, украинский спортсмен Владислав Гераскевич, выступающий в скелетоне (разновидность санного спорта), хотел напомнить миру о том, что Россия совершает ежедневные убийства невинных людей в Украине. Он стремился выступать в "Шлеме памяти", на котором изображены портреты убитых россиянами украинских спортсменов.

Международный олимпийский комитет запретил ему выступать в таком шлеме, а когда спортсмен проигнорировал запрет, МОК дисквалифицировал его.

