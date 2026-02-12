Украинцев летом могут ожидать жесткие графики отключений света: эксперт назвал условие

Юрий Корольчук отметил, что может повториться ситуация 2024 года.

Украину летом могут ожидать длительные отключения света. Два блока АЭС нуждаются в длительном ремонте, а объекты генерации и подстанции повреждены, рассказал в эфире телеканала "Киев 24" энергетический эксперт Юрий Корольчук.

"Два блока АЭС нужно выводить в долгосрочный ремонт. А это три-четыре месяца. Если эти два блока, или хотя бы один, выведут в ремонт, то мы попадем в похожую ситуацию, которая была в июне-июле 2024 года (по данным из открытых источников, в июле 2024 года украинцы были без света 582 часа, – УНИАН)", – отметил эксперт.

По его словам, сложности со светом могут возникнуть в Киеве и области, а также в Сумской, Черниговской, Полтавской областях, а также в Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

Корольчук ожидает улучшения ситуации с электричеством в Украине не раньше середины марта, учитывая повышение температуры воздуха и, соответственно, уменьшение потребления электроэнергии украинцами, ведь не будет необходимости использовать электрообогреватели. В то же время, он добавляет, что отключения электричества будут систематическими, учитывая повреждения энергообъектов.

"На самом деле отключения будут и они будут систематическими, учитывая повреждения тепловых электростанций, подстанций. Ремонт в лучшем случае продлится до конца лета и начнется он в марте месяце", - отметил эксперт.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 12 февраля РФ массированно атаковала ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

В Днепре также прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар. Среди целей вражеских дронов и ракет традиционно была энергетика.

Из-за последствий вражеской атаки в трех областях Украины и Киеве временно вводились аварийные отключения.

