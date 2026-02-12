Три знака Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшее время

В списке есть представители знака Телец.

С 12 февраля 2026 года три знака Зодиака начинают новый период силы и возможностей. Луна в Козероге помогает почувствовать уверенность и готовность действовать, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В это время месяца многие ощущают потребность в переменах – те самые, которые вы себе обещали в начале года. Четверг с Луной в Козероге даёт ясность: что нужно изменить и как воплотить это в жизнь. Энергия Козерога дисциплинирует, а Луна подсказывает направление для этой дисциплины.

Драму больше никто терпеть не собирается – это пустая трата времени. Мы получили необходимый опыт и теперь сосредоточены на трансформации и позитивной энергии. Эти астрологические знаки показывают пример того, как это делается.

Телец

12 февраля 2026 года Телец почувствует силу и внутреннюю устойчивость. Луна в Козероге на вашей стороне усиливает стабильность, которая ведёт вас к новой мощной фазе.

Вы спокойно берёте управление своей жизнью в свои руки, переосмысливаете свои решения и решаете, что оставить, а что отпустить. Четверг – день, когда вы думаете о долгосрочной перспективе.

Вы строите для себя безопасность и авторитет. Сейчас вы главный игрок своей жизни, и это идеально вам подходит. Телец, пора действовать – у вас всё получится.

Дева

Дева, избавившись от всего, что вносило хаос в вашу жизнь, 12 февраля почувствует себя сильнее и яснее, чем когда-либо. Ваш ум острый, и вы готовы принимать перемены. Всё становится на свои места, и страх перед будущим отступает.

Этот новый взгляд вдохновляет вас брать ответственность за настоящее. Только вы можете менять свою жизнь, и вы готовы следовать этому импульсу.

Луна в Козероге соединяет события одно за другим, и очень скоро вы окажетесь в новой мощной фазе. Дева, вы на пути к глубокому внутреннему преображению. Используя свои силы эффективно, вы открываете перед собой безграничные возможности. Наслаждайтесь этим моментом.

Скорпион

С Луной в Козероге Скорпион получает шанс посмотреть на свою жизнь со стороны и обрести контроль над ситуацией. 12 февраля вы наблюдаете, а не плывёте по течению – это пробуждает вашу внутреннюю силу.

Вы овладеваете эмоциями и демонстрируете самообладание. Сосредоточьтесь на том, что важно прямо сейчас, не отвлекаясь на тревожные мысли. Контроль над собой позволяет спокойно и гармонично преобразовывать мир вокруг.

Вы ориентированы на долгосрочные изменения, цените качество, а не количество. Скорпион, вы на верном пути и вступаете в новую сильную фазу своей жизни.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какой знак Зодиака вот-вот покончит с годами испытаний и обретет счастье.

Вас также могут заинтересовать новости: