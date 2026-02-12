Правительство расширило программу компенсации аренды для ветеранов: кто может претендовать на выплаты

Средства будут распределяться между регионами в три этапа: до 15 марта, 15 июня и 15 октября.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, получить средства на покрытие аренды жилья отныне могут:

защитники и защитницы, которые потеряли или имеют поврежденное жилье на временно оккупированных территориях;

ветераны/ветеранки войны из числа ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или проживали в домах, не являвшихся их собственностью;

лица, которые были лишены личной свободы государством-агрессором в связи с защитой Украины, и которые вернулись из плена и жилье которых осталось на оккупированной РФ территории.

Подать заявление можно через структурные подразделения ветеранской политики или ЦНАП по месту арендованного жилья.

В Минветеранов сообщили, что таким образом, все ветераны и ветеранки, которые потеряли жилье в результате российской агрессии, будут иметь возможность получить средства от государства на покрытие аренды жилья.

"Средства будут распределяться между регионами в три этапа: до 15 марта, 15 июня и 15 октября – чтобы выплаты поступали вовремя. Компенсацию могут продлить еще на 6 месяцев, если Защитники/Защитницы не имеют другого жилья", – говорится в сообщении.

Также, по словам премьер-министра, вводится специальный статус субъекта ветеранского предпринимательства, чтобы ветераны имели доступ к специальным программам финансовой поддержки, грантам, льготным и другим инструментам развития собственного дела. Алгоритм получения статуса дополнительно сообщит Минветеранов.

Кроме этого, Кабмин утвердил государственную программу "Ветеран.Работа" на 2026-2027 годы. Она охватывает профессиональную адаптацию, переквалификацию, сопровождение трудоустройства и развитие карьерных возможностей после службы.

"Развиваем цифровую платформу "Карьера ветерана", где уже более 65 тысяч вакансий, более 3 тысяч зарегистрированных ветеранов и почти тысяча работодателей. Она помогает совместить военный опыт с гражданскими компетенциями и найти лучшую должность для ваших знаний и навыков", - добавила Свириденко.

В июле 2025 года Верховная Рада приняла закон о ветеранском предпринимательстве. Этот закон определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

Также в 2025 году Минветеранов начало программу, по которой участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны смогут ежеквартально получать по 1 500 грн для оплаты спортивных занятий.

