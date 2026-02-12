Вышел официальный трейлер драмы 'Скарпетта' с Николь Кидман (видео)

Стало известно, когда выйдет сериал на большие экраны.

Prime Video показал официальный трейлер новой детективной драмы "Скарпетта" с известной актрисой Николь Кидман в главной роли.

Создатели сериала отметили, когда выйдет лента на большие экраны. В частности, это произойдет уже этой весной.

"Дело, которое сделало ее успешной, может стать делом, которое ее сломает. Основанная на бестселлерах Патриции Корнуэлл, премьера "Скарпетты" состоится 11 марта на Prime Video", - говорится в описании.

По сюжету главная героиня доктор Кей Скарпетта - это судмедэксперт штата Вирджиния, которая расследует самые сложные преступления. Однако по работе у нее есть проблемы в общении с сестрой Дороти, которые она будет пытаться решить.

Также в сериале сыграют такие актеры: Джейми Ли Кертис, Саймон Бейкер, Бобби Каннавале и Ариана Дебос.

