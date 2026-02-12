Неожиданный лидер рынка: назван электромобиль, который раскупают украинцы

Самым популярным на рынке новых электрокаров стал китайский кроссовер.

Январь 2026 года ознаменовался ожидаемым спадом на украинском рынке электромобилей. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

После бурного декабря, когда все спешили приобрести авто до возвращения НДС, январь принес более скромные результаты – всего 864 новых электромобиля (-85,2% к декабрю). Однако ситуация не так печальна, как кажется на первый взгляд: по сравнению с прошлым годом, продажи выросли на 35,6%, что показывает – электрификация рынка продолжается.

Среди марок конкуренция напоминает монолог китайских производителей с единичными репликами европейцев. BYD удерживает абсолютное лидерство, фактически обеспечив половину всех продаж новых электромобилей за месяц (454 авто). Сразу за ним следуют Zeekr и Volkswagen.

Рейтинг моделей свидетельствует о том, что украинские покупатели все смелее пробуют новые суббренды и различные форм-факторы. Бесспорным и неожиданным лидером месяца стал BYD Leopard 3 (133 авто).

Этот компактный, но яркий кроссовер от суббренда Fang Cheng Bao привлек покупателей, которые ищут индивидуальность и современные технологии. На втором месте расположился Volkswagen ID. Unyx (88 автомобилей), который подтвердил успех стратегии "эмоционального дизайна". На третьей позиции расположился BYD Sea Lion 06 (87 автомобилей).

Таким образом, отечественный рынок новых электромобилей держится на трех китах: BYD, официальных дилерах, которые еще работают по декабрьскому наплыву заказов, и новинках из Китая, которые появляются быстрее, чем украинцы успевают к ним привыкнуть.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в январе автопарк Украины пополнился на 11,4 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями – это на 40% больше, чем в прошлом году. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями больше всего покупали компактный кроссовер Hyundai Tucson.

Также сообщалось, что в январе автопарк Украины пополнился 2336 легковыми гибридами (HEV и PHEV), что на 40% больше, чем в прошлом году в этот же период. Среди новых легковых автомобилей в сегменте гибридов первенство завоевал кроссовер Toyota RAV4.

