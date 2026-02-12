Дроны 'Лютый' атаковали НПЗ в 1700 километрах от Украины (видео)

Поражена установка атмосферно-вакуумной переработки нефти.

В российской Ухте (Республика Коми) вспыхнул масштабный пожар на местном НПЗ. Очевидцы сообщают об атаке дронов.

"Атакован завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка". ГУ МЧС по Коми подтвердило, что Ухта подверглась атаке беспилотников и сообщило, что к месту происшествия направлены оперативные службы. Местные каналы пишут, что в городе эвакуируют некоторые образовательные учреждения и организации", – пишет Telegram-канал "Астра".

В Сети также публикуются многочисленные фото и видео как с пролетом беспилотников над Ухтой, так и с моментом поражения НПЗ и последующим пожаром на нем.

Украинский OSINT-канал "КиберБорошно" идентифицировал дроны над Ухтой как АН-196 "Лютый". Также канал геолоцировал место попадания на территории НПЗ: поражена установка АВТ (атмосферно-вакуумной перегонки нефти), мощность которой составляет 2 млн тонн сырой нефти в год.

Следует отметить, что расстояние по прямой от Ухтинского НПЗ до границы с Украиной – около 1700 км. Данный объект уже был атакован украинскими дронами за время войны по крайней мере один раз – в августе прошлого года.

Обновлено в 14.15. Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что атаку на НПЗ в Ухте осуществили Силы обороны Украины.

Там отметили, что кроме установки АВТ, которую уже вычислили осинтеры, целью удара также была установка висбрекинга, где происходит процесс снижения вязкости сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).

"Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", - добавили в Генштабе.

Как писал УНИАН, в ночь на 12 февраля Силы обороны Украины применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по стратегическим объектам на территории России. В районе поселка Котлубань Волгоградской области поражен один из крупнейших арсеналов хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы с последующей вторичной детонацией, что привело к пожару и эвакуации ближайшего населенного пункта.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области поражено предприятие "Мичуринский завод Прогресс", которое производит высокотехнологичное оборудование для авиационных и ракетных систем и обеспечивает потребности армии РФ – там возник пожар. Также подтверждено поражение складов боеприпасов врага в районе Терпения и Розовки во временно оккупированной Запорожской области.

