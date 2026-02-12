Названы самые популярные бренды смартфонов в 2026 году

Apple и Samsung контролируют почти половину мирового рынка мобильных телефонов.

Аналитическая компания Counterpoint Research выпустила свежую статистику популярности производителей смартфонов. На начало 2026 года абсолютным лидером остается Apple: почти каждый четвертый активный смартфон в мире – это iPhone.

Аналитики связывают такой результат с высокой лояльностью пользователей, развитой экосистемой iOS и тесно интегрированными сервисами. Продажи линейки iPhone 17, выпущенной осенью 2025 года, демонстрируют рекордные показатели, значительно превосходя iPhone 16, особенно на рынках Китая и Индии.

Ближайший конкурент, Samsung, удерживает чуть менее 20% рынка. Таким образом, доля этих двух техногигантов составила почти половину мирового рынка мобильных телефонов.

Остальные производители заметно отстают по масштабам аудитории. В топ-10 "народного" рейтинга также входят Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme и Google – причем только у последних трех из них количество активных устройств все еще не превысило 200 млн штук.

Отдельно аналитики упомянули, что пользователи все чаще выбирают смартфоны с длительной поддержкой ПО (до 7 лет у Samsung и Apple), а не устройства с топовыми характеристиками, но коротким жизненным циклом.

Если верить утечкам, Apple уже в этом месяце выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.

В свою очередь Samsung подтвердила, что 25 февраля анонсирует новую флагманскую серию Galaxy S26, Характеристики, цены и дизайн устройств уже проносились в сеть.

