Названы самые популярные бренды смартфонов в 2026 году

Аналитическая компания Counterpoint Research выпустила свежую статистику популярности производителей смартфонов. На начало 2026 года абсолютным лидером остается Apple: почти каждый четвертый активный смартфон в мире – это iPhone.
Аналитики связывают такой результат с высокой лояльностью пользователей, развитой экосистемой iOS и тесно интегрированными сервисами. Продажи линейки iPhone 17, выпущенной осенью 2025 года, демонстрируют рекордные показатели, значительно превосходя iPhone 16, особенно на рынках Китая и Индии.
Ближайший конкурент, Samsung, удерживает чуть менее 20% рынка. Таким образом, доля этих двух техногигантов составила почти половину мирового рынка мобильных телефонов.
Остальные производители заметно отстают по масштабам аудитории. В топ-10 "народного" рейтинга также входят Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme и Google – причем только у последних трех из них количество активных устройств все еще не превысило 200 млн штук.
Отдельно аналитики упомянули, что пользователи все чаще выбирают смартфоны с длительной поддержкой ПО (до 7 лет у Samsung и Apple), а не устройства с топовыми характеристиками, но коротким жизненным циклом.
Если верить утечкам, Apple уже в этом месяце выпустит iPhone 17e. Бюджетный смартфон получит MagSafe c мощностью зарядки 25 Вт, за отсутствие которого очень ругали iPhone 16e.
В свою очередь Samsung подтвердила, что 25 февраля анонсирует новую флагманскую серию Galaxy S26, Характеристики, цены и дизайн устройств уже проносились в сеть.