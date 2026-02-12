За пять лет украинские металлурги уплатили $6 млрд налогов

Украинские металлургические предприятия за 2021–2025 годы уплатили в бюджеты всех уровней 193 млрд грн, или $5,9 млрд налогов и сборов. По итогам 2025 года поступления от четырех крупнейших компаний отрасли выросли на 2,1% и составили 33,1 млрд грн – это критически важно для финансирования обороны и поддержки экономики в условиях войны.

По итогам 2025 года динамика уплаты налогов у крупнейших компаний была разнонаправленной. Так, АрселорМиттал Кривой Рог увеличил отчисления на 28%, до 8,5 млрд грн. Интерпайп увеличил платежи на 1%, до 5,6 млрд грн. Метинвест сократил отчисления на 5%, до 18,7 млрд грн. А днепровский металлургический завод уменьшил уплату на 41,8% – до 290 млн грн.

Общая тенденция к замедлению объясняется ухудшением экономической ситуации в отрасли. В частности, 2025 год стал первым для Метинвеста без поставок коксующегося угля с собственного предприятия, а также с сокращением производства в горном сегменте. Ингулецкий ГОК в течение года находился в простое из-за высоких тарифов на электроэнергию и логистику.

Видео дня

"Война и глобальные вызовы изменили реалии бизнеса и заставили нас работать по-новому. Роль металлургии остается стратегической: она продолжает поддерживать экономику, обеспечивать валютную выручку и наполнять бюджет. Как крупнейшая компания отрасли, Метинвест продолжает работать, поддерживать регионы и помогать армии", – отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

В компании "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что из 8,5 млрд грн налоговых платежей в 2025 году 2,6 млрд грн направлено в местные бюджеты.

"АрселорМиттал Кривой Рог остается надежным партнером государства и обеспечивает стабильное поступление налогов в государственный бюджет и местные общины, несмотря на вызовы военного времени. Проблемы с энергообеспечением из-за атак врага, высокие тарифы на электроэнергию и необходимость ее импорта существенно подорвали конкурентоспособность продукции", – сообщил финансовый директор предприятия Павел Задорожный.

2025 год стал одним из самых сложных для сталелитейной промышленности. Несмотря на рост производства чугуна на 11,2% и металлопроката на 4,8%, выплавка стали сократилась на 2,2% по сравнению с 2024 годом. По оценкам аналитиков GMK Center, отрасль фактически достигла максимально возможного уровня производства в условиях войны.

Среди ключевых вызовов – дефицит электроэнергии, рост импорта коксующегося угля (в январе–августе 2025 года его объемы выросли в 3,1 раза – до 2,3 млн т), влияние механизма CBAM, высокие тарифы государственных монополий и низкие мировые цены на металлопродукцию.

По прогнозам GMK Center, в 2026 году выпуск стали в Украине останется на уровне около 7,2 млн т в базовом сценарии. Ожидается также снижение экспорта железной руды на 5%, до 29 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: