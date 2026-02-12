В центре Купянска осталась небольшая и не очень активная группа россиян, – Трегубов

Российские военные сидят в нескольких многоэтажках и не способны к активным боевым действиям, кроме защиты своей жизни, говорит военный.

Город Купянск в Харьковской области находится под контролем украинцев, однако в центре города все еще есть небольшая группа россиян. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, Купянск находится под контролем украинцев, однако там все еще остается небольшая небоеспособная группа российских военных.

"Небольшая группа россиян, мы можем говорить, что она уже единственная, сидит в нескольких многоэтажках в центре города. Она не способна к каким-либо активным действиям, кроме защиты собственной жизни", - подчеркнул военный.

Видео дня

Трегубов отметил, что враг перешел к захвату Купянска и населенных пунктов в виртуальном режиме.

"В режиме обещаний в телеграм-каналах, в режиме докладов наверх и так далее... Там их отчеты перестали соответствовать действительности полностью", - сказал Трегубов.

Спикер добавил, что Силы обороны вытеснили противника из окрестностей Купянска. Оккупанты пытаются активно идти на восток от города в сторону Купянска-Узлового, и российские пропагандисты растиражировали месседж, что якобы захватили Купянск-Узловой. Однако на самом деле противник даже не приблизился к административной границе указанного населенного пункта.

По информации Трегубова, оккупанты продолжают использовать трубы для передвижения, потому что это едва ли не единственный способ хоть куда-то дойти. Альтернатива – передвигаться по снегу под украинскими дронами.

"Труба – это особенность местности, которая дает возможность передвигаться и где-то выйти. Поэтому российские командиры среднего звена используют трубы, отдают соответствующие приказы для того, чтобы их люди туда лезли, и чтобы они хоть где-то, хоть как-то пытались скапливаться небольшими группами", – сказал военный.

Попытки наступления россиян на границе

Ранее спикер Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что российские оккупанты, несмотря на огромные потери, не отказываются от попыток проведения наступательных действий в приграничных районах Харьковской и Сумской областей с целью создания зоны контроля.

В частности, противник предпринял попытку инфильтрации в Чугуновку, но она закончилась неудачей - россиян удалось выбить из населенного пункта.

Вас также могут заинтересовать новости: