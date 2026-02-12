'Можно сравнить с городом': эксперт ответил, может ли Украина разнести 'Капустин Яр'

Любой военный полигон можно сравнить с целым городом по своей площади.

Сейчас Украина не имеет такого ресурса, чтобы одним ударом полностью уничтожить российский полигон "Капустин Яр". Об этом заявил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "Киев24".

"У нас нет таких ресурсов на данный момент, чтобы нанести одномоментный удар по любому объекту, чтобы можно было его полностью разрушить. А любой военный полигон, а особенно ракетный полигон, испытательный, можно сравнить с целым городом по своей площади", - сказал он.

Эксперт пояснил, что для того, чтобы критически повредить инфраструктуру полигона, нужно в 20 раз больше средств поражения, чем те, которыми мы повредили этот полигон.

Впрочем, россияне долго восстанавливали объекты после предыдущей атаки Украины. По словам Кузана, некоторые из них им даже не удалось восстановить.

"На сегодняшний день меры, которые они применяют на этом полигоне, являются повышенной опасностью. Они работают в условиях, уже понимая, что и эта цель находится потенциально под нашим украинским ударом", - добавил Кузан.

Удары по "Капустиному Яру"

Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны Украины осуществили серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман прокомментировал повреждение полигона "Капустин Яр". По словам Гетьмана, ракета имеет определенную дальность полета, поэтому нет смысла очень далеко отводить его от границ Украины, ведь "он просто не долетит".

Также эксперт подчеркнул, что "Орешник" очень дорогой. Применив его, в России увидели, что информационного и эмоционального давления на Украину и Европу создать не удалось.

