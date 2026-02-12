Звезда 'Женского доктора' рассказала о проблемах со здоровьем

Анастасия подчеркнула, что чувствует себя хуже, чем во время ковида.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Женский доктор" и фильма "Родительское собрание" Анастасия Цымбалару рассказала о проблемах со здоровьем.

В своем Instagram она призналась, что уже третий день чувствует себя плохо. О своем состоянии Анастасия написала так:

"Я не знаю, что это за болячка, но уже третий день мне гайки. Выкручивает сильнее всех семи моих предыдущих коронавирусов".

Актриса добавила, что уже не могла терпеть и начала пить антибиотики. Также она посоветовала всем беречь себя и меньше контактировать с теми людьми, кто сейчас болеет.

"В ход пошли антибиотики. А вы берегите себя. И шапки надевайте. И меньше тусуйтесь с людьми", - подчеркнула Цымбалару.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева рассказала об ухудшении своего состояния здоровья. По словам звезды, врачи запретили ей любые физические нагрузки на выступления на сцене. Поэтому она вынуждена перенести ближайшие концерты, чтобы иметь больше времени для полного выздоровления.

