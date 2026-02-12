Больше всего идею проведения переговоров поддержали сторонники ХДС.

Большинство граждан Германии поддерживает идею проведения прямых переговоров между канцлером Фридрихом Мерцем и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, пишет n-tv.

Отмечается, что 58% респондентов ответили, что они скорее или даже полностью поддерживают проведение переговоров между Мерцем и Путиным. Еще 26% немцев заявили, что они против.

В издании добавили, что больше всего проведение переговоров поддержали сторонники партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС). 64% избирателей партии Мерца заявили, что поддерживают эту идею.

Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что самая низкая поддержка идеи проведения переговоров среди сторонников "Левой партии" - 47%.

Подавляющее большинство немцев поддерживает усиление помощи Украине

Ранее опрос, проведенный Insa по заказу Bild, показал, что более 50% граждан Германии поддерживают усиление помощи Украине. 28% опрошенных заявили, что эта поддержка должна включать как военную, так и финансовую помощь.

Согласно опросу, 12% немцев хотят, чтобы Запад оказывал Украине только финансовую или военную помощь. Только 35% респондентов ответили, что не хотят оказывать Украине никакой дальнейшей поддержки.

