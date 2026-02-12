Я не спешу садиться за стол с преступником Путиным, - президент Польши

При этом Навроцкий добавил, что он готов это сделать, если этого потребуют интересы Польши.

Президент Польши Кароль Навроцкий ответил, готов ли он сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Polskie Radio для Украины.

Навроцкий отметил, что ему задавали этот вопрос во время избирательной кампании:

"Лично я преследуем Владимиром Путиным и Российской Федерацией, поэтому я не спешу садиться за стол с преступником Путиным и с представителем режима Лукашенко", - сказал президент Польши.

В то же время он добавил, что если этого потребуют интересы польского государства, то как президент Польши он к этому готов.

"Я ответил, что сяду с кем угодно за стол, если этого потребуют интересы Республики Польша", - заявил он.

Он отметил, что Россия входит в состав руководящего органа Организации Объединенных Наций и задал риторический вопрос, нужно ли из-за этого Польше выйти из нее:

"Напомню, что в Организации Объединенных Наций Россия также входит в состав ее руководящего органа. Означает ли это, что мы должны выйти из Организации Объединенных Наций?".

Отношения России с другими странами: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Польша и Прибалтика якобы "боятся Россию и демонизируют ее", что является "большой ошибкой". Песков отметил, что у России с Польшей "большие проблемы". По его словам, все, кто приходит к власти в этих странах, "начинают просто яростно ненавидеть Россию и россиян".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, но в Европе или Америке, но не в России и не в Беларуси. Так он отреагировал на заявления Кремля о том, чтобы на переговоры с Путиным приезжали в столицу РФ. Президент Украины отметил, что понял из этих заявлений, что это касалось не представителей Украины, а именно его. Зеленский объяснил, что отвергает Беларусь, потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году.

