По Украине прокатилась волна аварийных отключений: где уже не действуют графики

В Харьковской области, несмотря на аварийные отключения, продолжают действовать графики почасовых отключений света.

В трех областях Украины и в одном из районов Киева введены аварийные отключения электроэнергии.

В частности, аварийные отключения введены на части территории Сумской области. Как сообщает Сумыоблэнерго, графики отключений временно не будут действовать на территории Шосткинского, Конотопского, Роменского районов, а также на территории Ямпольской и Середино-Будской общины. О причине введения ограничений энергетики не сообщили.

Кроме этого, аварийные отключения в очередной раз введены в Харьковской области. Харьковоблэнерго отмечает, что это необходимо для стабилизации ситуации в энергосети. В то же время в компании добавляют, что одновременно будет действовать график почасовых отключений.

Без стабильных графиков отключений света временно осталась и Днепропетровская область, которая стала одной из целей очередной атаки РФ. Как сообщает ДТЭК "Днепровские электросети", по приказу "Укрэнерго", в Днепре и области введены экстренные отключения.

Аварийные отключения дошли после ночной атаки РФ и до столицы. По информации ДТЭК "Киевские электросети", графики отключений временно не действуют для жителей Деснянского района Киева.

В ночь на 12 февраля РФ массированно атаковала ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего в одном из районов зафиксировано попадание в частный дом.

В Днепре также прогремела серия взрывов, в результате чего повреждены частные дома и автомобили в одном из районов города. Произошел пожар. Среди целей вражеских дронов и ракет традиционно была энергетика.

Также враг атаковал Одессу, оставив город частично без воды.

